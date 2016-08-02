بعيداً عن عيادات الأسنان.. 5 حلول طبيعية تزيل الألم

1-زيت القرنفل

2-زنجبيل

3-الليمون

تعتبر عيادة طبيب الأسنان مصدر خوف وإزعاج للكبار قبل الصغار، ودائما يكون المريض مترددا فى الزيارة، مما يجعل المشكلة والألم أحيانا غير محتمل، ولكن فى الحقيقة هناك بعض مشاكل الأسنان واللثة يمكن علاجها فى المنزل ببعض الحلول الطبيعية التى تقضى على المشكلة تماما ويقدم موقع " searchhomeremedy" 5 طرق فعالة ونتائجها سحرية :>يمكنك خلط زيت القرنفل مع قليل من بودرة الفلفل الأسود ووضعها على اللثة المصابة، كما يمكن مضغ بعض فصوص القرنفل لتساعد فى علاج نزيف اللثة.>يمكن تحضير عجينة من الزنجبيل والملح، وفركها على المنطقة المصابة لتقليل التورم الناتج عن تسوس الأسنان .

بالإمكان عصير الليمون ليكون غرغرة مطهرة للثة ، وهذه الوصفة تزيل التورم وتسكن الألم.

4-بيكربونات الصوديوم

5-الملح

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>تنظيف الأسنان بواسطة بودرة بيكربونات الصوديوم الممزوجة بزيت النعناع تعطى نتائج مذهلة فى تنظيف وتعقيم الأسنان ، مما يؤدى إلى إزالة الألم من اللثة.>المضمضة صباحاً ومساءً بالماء الدافئ والملح يعمل على تلطيف اللثة وعلاج النزيف ، بالإضافة إلى التورم الناتج من ضغط ضرس العقل على اللثة .