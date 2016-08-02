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بعيداً عن عيادات الأسنان.. 5 حلول طبيعية تزيل الألم

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بعيداً عن عيادات الأسنان.. 5 حلول طبيعية تزيل الألم بعيداً عن عيادات الأسنان.. 5 حلول طبيعية تزيل الألم
تعتبر عيادة طبيب الأسنان مصدر خوف وإزعاج للكبار قبل الصغار، ودائما يكون المريض مترددا فى الزيارة، مما يجعل المشكلة والألم أحيانا غير محتمل، ولكن فى الحقيقة هناك بعض مشاكل الأسنان واللثة يمكن علاجها فى المنزل ببعض الحلول الطبيعية التى تقضى على المشكلة تماما ويقدم موقع " searchhomeremedy" 5 طرق فعالة ونتائجها سحرية :

1-زيت القرنفل


>يمكنك خلط زيت القرنفل مع قليل من بودرة الفلفل الأسود ووضعها على اللثة المصابة، كما يمكن مضغ بعض فصوص القرنفل لتساعد فى علاج نزيف اللثة.

2-زنجبيل


>يمكن تحضير عجينة من الزنجبيل والملح، وفركها على المنطقة المصابة لتقليل التورم الناتج عن تسوس الأسنان .
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3-الليمون

بالإمكان عصير الليمون ليكون غرغرة مطهرة للثة ، وهذه الوصفة تزيل التورم وتسكن الألم.

4-بيكربونات الصوديوم


>تنظيف الأسنان بواسطة بودرة بيكربونات الصوديوم الممزوجة بزيت النعناع تعطى نتائج مذهلة فى تنظيف وتعقيم الأسنان ، مما يؤدى إلى إزالة الألم من اللثة.

5-الملح


>المضمضة صباحاً ومساءً بالماء الدافئ والملح يعمل على تلطيف اللثة وعلاج النزيف ، بالإضافة إلى التورم الناتج من ضغط ضرس العقل على اللثة .

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