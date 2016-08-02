هذا ما ارتدته كاتي بيري لتدعم موقفها السياسي

قدمت المغنية الشهيرة كاتي بيري Katy Perry فقرة غنائية تدعم بها المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هيلاري كلينتون مؤخراً، وقد لفتت إطلالتها في ذلك الحفل أنظار كثير من الحاضرين، فإليك تفاصيل إطلالتها الأنيقة.

اختارت المغنية الأنيقة تصميماً مخططاً من الترتر الفضي اللماع، يحمل توقيع المصمم مايكل كورس Michael Kors في محاولة منها لدعم الموضة الأمريكية، ولأن هذه الإطلالة لا يمكن أن تكتمل دون لمسة كاتي بيري فقد اختارت أن تضيف لها عقداً وسواراً من مجموعة "Stars and Stripes" التي قدمتها دار المجوهرات المعروفة بولغاري Bulgari في بداية السبعينيات.

ما رأيك في إطلالة كاتي بيري، وهل نجحت في الاختيار برأيك؟