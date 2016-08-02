أخبار عاجلة

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
الأخبار - تشييع شاب استشهد متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا أمس -
«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

هذا ما ارتدته كاتي بيري لتدعم موقفها السياسي

Google+ Print

الثلاثاء 02-08-2016 11:06

قدمت المغنية الشهيرة كاتي بيري Katy Perry فقرة غنائية تدعم بها المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هيلاري كلينتون مؤخراً، وقد لفتت إطلالتها في ذلك الحفل أنظار كثير من الحاضرين، فإليك تفاصيل إطلالتها الأنيقة.

اختارت المغنية الأنيقة تصميماً مخططاً من الترتر الفضي اللماع، يحمل توقيع المصمم مايكل كورس Michael Kors في محاولة منها لدعم الموضة الأمريكية، ولأن هذه الإطلالة لا يمكن أن تكتمل دون لمسة كاتي بيري فقد اختارت أن تضيف لها عقداً وسواراً من مجموعة "Stars and Stripes" التي قدمتها دار المجوهرات المعروفة بولغاري Bulgari في بداية السبعينيات.

ما رأيك في إطلالة كاتي بيري، وهل نجحت في الاختيار برأيك؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي