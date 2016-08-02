بالصور: أحذية سهرات تزيدك أناقة

الحذاء يعتبر مكملاً أساسياً لمختلف إطلالاتنا، خصوصاً في السهرات، مع الفساتين الفاخرة والتنسيقات الرسمية التي نعتمدها. وفي كلّ موسم، تقدّم لنا دور الأزياء والاكسسوارت العالمية مجموعة كبيرة وغنية من الأحذية لنختار منها ما يعجبنا. ومن هذه المجموعة، قمنا اليوم نحن باختيار 15 حذاء للسهرة لتنتقي منها أنت بدورك حذاءك المفضّل.

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وقد تنوعت تصميمات الأحذية بين الصندل أو الأحذية ذات المقدّمات المغلقة المبرومة أو الحادة، كما تنوعت بألوانها بشكل كبير، إذ شملت الألوان الأساسية كالأسود، والأبيض والبيج، إلى جانب الألوان الحيوية كالأخضر، والأزرق والأحمر، بالإضافة إلى الألوان المعدنية كالذهبي والفضي.

وشاهدنا أجمل هذه التصميمات لدى كلّ من "جيمي شو" Jimmy Choo، "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin، "توم فورد" Tom Ford، "جيانفيتو روسي" Gianvito Rossi، "جيوسيبي زانوتي" Giuseppe Zanotti، وغيرهم.

بعض هذه التصميمات حملت النمط الكلاسيكي الناعم، وبعضها الآخر تميّز بحركات عصرية ومبتكرة، كما أنّ بعضها قد صنع من الجلود الطبيعية، وبعضها من الأقمشة الفاخرة كالساتان أو الدانتيل، وبعضها زيّنتها أحجار الكريستال أو الترتر البرّاق.

ولهذا، لا بد من أنك ستجدين ضمن هذه المجموعة الكبيرة والرائعة الحذاء المثالي الذي طالما بحثت عنه لسهراتك الفاخرة.