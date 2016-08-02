توقف حركة المترو بين محطتي المرج القديمة والجديدة بسبب عطل فني

قال أحمد عبد الهادى، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن عطلا بالشبكة الهوائية الكهربائية بمحطة المرج الجديدة تسبب في وقف الحركة جزئيا بين محطتي المرج القديمة والمرج الجديدة بالخط الأول للمترو صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبد الهادي، في بيان صحفي اليوم، أنه تقرر تشغيل قطارات المترو بالخط الأول من محطة المرج القديمة حتى محطة حلوان.

وأوضح عبدالهادي أنه حدث انقطاع بالشبكة الكهربائية على سكة 8 بالمرج أثناء مرور قطار 52، مشيرا إلى أن الشركة قامت بالتنسيق مع هيئة النقل العام، لتوفير أتوبيسات نقل عام لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المرج القديمة لحين إصلاح العطل.