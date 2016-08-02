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الجيش اليمنى يحبط هجوما لعناصر القاعدة على ميناء المكلا

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الجيش اليمنى يحبط هجوما لعناصر القاعدة على ميناء المكلا الجيش اليمنى يحبط هجوما لعناصر القاعدة على ميناء المكلا
أحبطت قوات الجيش اليمنى، فى المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد محاولة هجوم إرهابى، على الميناء بزوارق حربية .

ونقل موقع /المصدر اون لاين/ الإخبارى عن مسئول أمنى إن مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة قدموا من منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين الليلة الماضية بقاربين فى محاولة للهجوم على ميناء المكلا، لكن دوريات بحرية للجيش أحبطت الهجوم وتصدت له.

وأوضح المسئول أن قوات الأمن التابعة للجيش الوطنى تصدت للإرهابيين واشتبكت معهم قبل محاولتهم تفجير قارب كان واقفا فى الميناء واعتقلت 4 من المسلحين، بينما فر الآخرون .

وأضاف أن طائرات الأباتشى التابعة لقوات التحالف العربى وزوارق قوات خفر السواحل قامت بعد ذلك بتمشيط الميناء لملاحقة المسلحين الذين تمكنوا من الفرار.

وأكد المسئول أن ميناء المكلا تم تأمينه بخطة أمنية محكمة لمنع أى تهديد من قبل عناصر التنظيمات الإرهابية .
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مصر 365