أخبار عاجلة

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
الأخبار - تشييع شاب استشهد متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا أمس -
«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مسطحات أسوان تضبط "مركب" و3 أشخاص لمزاولة الصيد دون ترخيص ببحيرة السد العالى

Google+ Print
مسطحات أسوان تضبط "مركب" و3 أشخاص لمزاولة الصيد دون ترخيص ببحيرة السد العالى مسطحات أسوان تضبط "مركب" و3 أشخاص لمزاولة الصيد دون ترخيص ببحيرة السد العالى
شنت قوات شرطة المسطحات المائية بأسوان، حملة مكبرة ببحيرة السد العالى، استهدفت مكافحة الجريمة، وضبط مخالفات قانون حماية الثروة السمكية ومخالفات قانون الملاحة، والقضاء على عمليات تجميع وتهريب الأسماك والصيد الجائر والمخالف ببحيرة السد العالى والمسطح المائى بأسوان.

أسفرت الجهود عن ضبط 47 قضية متنوعة، شملت ضبط مركب صيد و3 متهمين لمزاولة مهنة الصيد بدون ترخيص فى بحيرة السد العالى،و 460 متر غزل مخالف، و32 صيد جوبيا مخالفة لقانون الصيد، و3 ثلاجات لتجميع الأسماك.

تحرر محضر بكل واقعة على حدة، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف.


>الحماية المدنية بأسوان ترفع أنقاض سور تسبب فى احتجاز مواطنين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل