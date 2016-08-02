مسطحات أسوان تضبط "مركب" و3 أشخاص لمزاولة الصيد دون ترخيص ببحيرة السد العالى

شنت قوات شرطة المسطحات المائية بأسوان، حملة مكبرة ببحيرة السد العالى، استهدفت مكافحة الجريمة، وضبط مخالفات قانون حماية الثروة السمكية ومخالفات قانون الملاحة، والقضاء على عمليات تجميع وتهريب الأسماك والصيد الجائر والمخالف ببحيرة السد العالى والمسطح المائى بأسوان.

أسفرت الجهود عن ضبط 47 قضية متنوعة، شملت ضبط مركب صيد و3 متهمين لمزاولة مهنة الصيد بدون ترخيص فى بحيرة السد العالى،و 460 متر غزل مخالف، و32 شبكة صيد جوبيا مخالفة لقانون الصيد، و3 ثلاجات لتجميع الأسماك.

تحرر محضر بكل واقعة على حدة، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف.

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