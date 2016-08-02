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ضبط 29 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء

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ضبط 29 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء ضبط 29 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان لها عن ضبط 29 محكوما عليهم، بينهم 9 جنح حبس جزئى، 4 جنح حبس مستأنف، 13 جنحة غرامات و3 مخالفات.

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 5 قضايا "قضيتين عدم الإعلان عن ، قضية عدم حمل شهادة صحية، قضيتين إدارة منشأة بدون ترخيص".

وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 32 مخالفة متنوعة " 12 مخالفة إزالة إدارية فورية، 9 مخالفات إعلانات تم رفعها، 11 مخالفة إشغالات تم رفعها، كما تم ضبط 79 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


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