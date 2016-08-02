ضبط 29 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان لها عن ضبط 29 محكوما عليهم، بينهم 9 جنح حبس جزئى، 4 جنح حبس مستأنف، 13 جنحة غرامات و3 مخالفات.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 5 قضايا "قضيتين عدم الإعلان عن أسعار، قضية عدم حمل شهادة صحية، قضيتين إدارة منشأة بدون ترخيص".

وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 32 مخالفة متنوعة " 12 مخالفة إزالة إدارية فورية، 9 مخالفات إعلانات تم رفعها، 11 مخالفة إشغالات تم رفعها، كما تم ضبط 79 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قوات الأمن تواصل تطهير سيناء من الإرهاب.. مقتل 4 مسلحين وإحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة.. القبض على 16 مشتبها بهم ونقل 4 مجندين مصابين فى انفجار بالعريش للمستشفى..والجيش يهدى أهالى سيناء 21 مولد كهرباء

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