اليوم.. نظر دعوى وزير الرى لبطلان "عمومية" نقابة المهندسين

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة فى 4 مارس 2016.

يذكر أن وزير الموارد المائية والرى أقام دعوى رقم 38024 لسنة 70 ق اختصم فيها نقيب المهندسين قال فيها إن الجمعية العمومية التى عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية.

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