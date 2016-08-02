إصابة 3 أشخاص بطلق نارى فى واقعتين بالقليوبية

أصيب 3 أشخاص فى مدينة شبين القناطر وطوخ فى واقعتى إطلاق نار بطريق الخطأ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وضبط الجناة، وتحرير المحضر اللازم عن الوقعتين، وتلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث إلى أن الواقعة الأولى، تبلغ لمركز شبين القناطر ببلاغ إطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية العالمية خلف الإدارة الزراعية – دائرة المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء توجه "حسام سعيد " 45 سنة عاطل ومقيم حى الصوالحة – دائرة المركز مصاب برش خرطوش بالذراع والساق اليمنى، و"إسلام حسام" 22 سنة عاطل "نجل الأول" ومقيم ذات العنوان، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و"عمرو دياب" 22 سنة عاطل "نجل شقيق الأول" ومقيم ذات العنوان مصاب برش خرطوش بالبطن أدى لتهتك بالبطن، لحضور احتفالية بمناسبة مولد الشيخ سعيد البحر بمدينة شبين القناطر، ولدى قيام الثانى بالعبث بفرد خرطوش كان بحوزته، خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابة الأول والثالث، وتم نقلهما لمستشفى شبين القناطر، وغادرها الأول عقب تلقى العلاج اللازم، وتم تحويل الثالث لمستشفى بنها الجامعى للعلاج.

وبسؤال الأول أيد ذلك، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وفارغ طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19183 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2016م.

والواقعة الثانية تبلغ لمركز شرطة طوخ من نقطة مستشفى شرطة طوخ العام، بوصول "أحمد صلاح " 26سنة مبلط ومقيم كفر منصور – دائرة المركز مصابا بطلق نارى بالجانب الأيمن من الكتف والرقبة والوجه من الناحية اليمنى.

وبالانتقال والفحص وسؤال كل من "نبيل سعد" 58 سنة كهربائى ومقيم كفر عابد – دائرة المركز، ومعتز بالله 36 سنة نقاش ومقيم كفر منصور – دائرة المركز، قررا بمشاهدتهما "طارق السيد"34 سنة خفير خصوصى ومقيم كفر عابد – دائرة المركز متواجد بمكان الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز ضبط المتهم، وبمواجهته قرر أنه حال قيام المصاب واثنين آخرين بالصيد بإحدى الترع القريبة من الأرض التى يقوم بحراستها المتهم، ولدى مشاهدته لهم قام بإطلاق عيار نارى فى الهواء لإرهابهم أحدثت إصابة المجنى عليه دون قصد منه، وجارى ضبط السلاح النارى، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.

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