المحكمة العسكرية تستكمل اليوم سماع دفاع المتهمين فى "أحداث الإسماعيلية"

قال منصور أحمد منصور محامى عدد من المتهمين فى قضية أحداث الإسماعيلية، إن جنايات الإسماعيلية العسكرية، تستكمل اليوم الثلاثاء، بالهايكستب سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وأكثر من 200 متهم آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة فى قضية أحداث الإسماعيلية.

كانت النيابة العامة بالإسماعيلية أحالت القضية، إلى المحكمة العسكرية والمعروفة باسم قضية"أحداث الإسماعيلية" للمحاكمة العسكرية فى ديسمبر الماضى.

تأجيل إعادة محاكمة "بديع" و12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لـ10 أكتوبر

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