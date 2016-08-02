وزير السياحة يطلق اليوم المرحلة الأولى للموقع الإلكترونى للترويج لمصر

يعلن يحيى راشد، وزير السياحة، خلال المؤتمر الصحفى المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء، إطلاق المرحلة الأولى للموقع الإلكترونى الجديد للترويج للسياحة المصرية، بالقاعة الملحقة بمكتب وزير الاتصالات بالقرية الذكية.

وقال وزير السياحة، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن إطلاق الموقع الإلكترونى لمصر بـ14 لغة، سيدعم وصول المقصد السياحى المصرى بجميع أنحاء العالم، كما يسهم فى تحسين الصورة الذهنية وإظهار الصورة الحقيقة لمجريات الأمور فى مصر.

وأشار الوزير إلى أن خطة تحرك الوزارة تضمنت 6 محاور، ترتكز على العمل الجاد بهدف جلب أعداد كبيرة من السائحين، لافتاً إلى أهمية التحول الأخضر فى القطاع الفندقى، بما يرفع من كفاءة المنشآت الفندقية ويتماشى مع التوجه العالمى نحو استخدامات الطاقة النظيفة وتقلل من العبء على كاهل المستثمر، موضحاً أن الوزارة تستهدف زيادة الحركة السياحية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع السياحة وتطوير البنية السياحية التحية فى مصر.

- غداً.. وزير السياحة يطلق المرحلة الأولى للموقع الإلكترونى للترويج لمصر

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