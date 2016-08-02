65 % من القراء يستبعدون نجاح الحكومة فى اقتلاع جذور الفساد من المؤسسات

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة الحكومة فى اقتلاع جذور الفساد من مؤسساتها، استبعد غالبية القراء نجاح خطة الحكومة فى اقتلاع جذور الفساد من مؤسساتها.

واستبعد 65% من القراء نجاح خطة الحكومة فى اقتلاع جذور الفساد من مؤسساتها، بينما توقع 33% من القراء نجاح خطة الحكومة فى اقتلاع جذور الفساد من مؤسساتها، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

البرلمان والحكومة "إيد واحدة" فى مكافحة الفساد.. النواب يسعى لعقد اجتماع مع أعضاء "التنسيقية" للتعرف على برنامجهم.. ويطالب مجلس الوزراء بإعلان آليات عمل اللجنة.. ويؤكد: مستعدون للتعاون