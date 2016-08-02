الهلال الأحمر الكويتى يوزع مساعدات على أسر سورية نازحة فى جبل لبنان

أعلنت جمعية (الهلال الأحمر) الكويتى، أمس الاثنين، توزيع مساعدات إغاثية على عدد من الأسر السورية النازحة، فى بلدة (شحيم) بمنطقة إقليم الخروب الشمالية فى جبل لبنان.

وأوضح رئيس الفريق الميدانى فى جمعية الهلال الأحمر الكويتى مهدى الحصار فى تصريحات اليوم انه تم توزيع مساعدات على 250 اسره سورية نازحة شملت مجموعة من الحصص الغذائية الأساسية إضافة إلى مواد تنظيف.

وأضاف الحصار أن الدور الذى تقوم به الجمعية يأتى فى سياق العمل الإنسانى لدولة الكويت التى تحرص على اغاثة النازحين السوريين مؤكدا حرص الجمعية على توزيع المساعدات بشكل مباشر للأشفاء السوريين من اجل المساهمة فى تخفيف معاناتهم.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتى تنفذ العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية للنازحين السوريين الذين تجاوز عددهم المليون نازح غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ فى مختلف المناطق اللبنانية منذ بداية أزمة النزوح.