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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. حار بالقاهرة والعظمى 37

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. حار بالقاهرة والعظمى 37 الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. حار بالقاهرة والعظمى 37
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن ، الصغرى العظمى:
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> القاهرة 26 37 الإسكندرية 25 31 مطروح 23 31 بورسعيد 26 32 دمياط 25 31 بلطيم 25 32 الإسماعيلية 25 37 السويس 27 38 العريش 23 33 نخل 20 38 طابا 21 38 الطور 27 36 مرسى علم 27 39 الغردقة 27 41 شرم الشيخ 29 39 رفح 20 32 كاترين 21 35 سيوة 24 40 المنيا 24 38 الفيوم 24 37 رأس سدر 26 38 أبوسمبل 27 42 وسط الدلتا 26 37 أسيوط 23 38 سوهاج 24 39 الأقصر 26 42 أسوان 28 43 شلاتين 28 41 حلايب 28 39 الوادى الجديد 27 41 قنا 25 41 نويبع 29 37 السلوم 22 .

33 أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالآتى:
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>مكة المكرمة 31 40 المدينة 33 46 الرياض 34 40 المنامة 34 40 أبوظبى 32 43 الدوحة 35 45 الكويت 34 51 دمشق 24 42 بيروت 25 32 عمان 25 32 القدس 22 31 غزة 24 31 بغداد 27 47 مسقط 34 40 صنعاء 15 25 الخرطوم 27 37 طرابلس 24 36 تونس 24 34 الجزائر 21 32 الرباط 18 27 نواكشوط 25 31.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العالمية:
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>أنقرة 17 35 إسطنبول 24 32 إسلام آباد 25 32 نيودلهى 27 32 جاكرتا 24 30 بكين 24 34 كوالالمبور 24 34 طوكيو 24 30 أثينا 26 36 روما 20 30 باريس 16 23 مدريد 19 33 برلين 14 20 لندن 15 23 مونتريال 17 25 موسكو 14 29 نيويورك 22 25 واشنطن 24 31.

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