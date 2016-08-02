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بعد جاستين بيبير.. نيك جوناس يرفض الغناء لترامب

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الثلاثاء 02-08-2016 13:55

على خطى النجم العالمي جاستين بيبر، رفض النجم الشاب نيك جوناس Nick Jonas، البالغ من العمر 23 عاماً، عرضا بتكلفة 2 مليون دولار للغناء بأحد المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد .

واللافت أن قائمة كارهي دونالد ترامب تزداد يوما بعد يوم من بين فناني هوليوود بسبب تصريحاته التي تبث الكراهية خاصة للمسلمين.

وكان Justin Bieber قد رفض عرضاً بـ 5 ملايين دولار، مقابل المشاركة لمدة 45 دقيقة في مؤتمر الحزب الذي انعقد هذا الأسبوع، وجذب العديد من النجوم.

وكان من المتوقع أن يحصل بيبر على المال من الجهات المانحة للحزب الجمهوري، أما الشرط الوحيد فهو ألا يقول ما يقلل من شأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب Donald Trump أو الحفلة. كما تلقى تأكيدات بأن فقرته لن تكون سياسية وأنه ليس مضطراً لدعم ترامب علناً نظير المشاركة.

 

جاستين بيبر يتلقى عرضاً بـ 5 ملايين دولار.. والشرط!

 

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