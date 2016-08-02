85 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 4.9 مليون طن خلال يومين

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت خلال اليومين الماضيين، من الأحد وحتى أمس الإثنين، عبور 85 سفينة بحمولة 4 ملايين و900 ألف طن بضائع متنوعة من الإتجاهين.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن قناة السويس، أن يوم الأحد عبرت القناة 45 سفينة بحمولة 2 مليون و600 الف طن من الإتجاهين، حيث شهدت من الشمال عبور26 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن وكانت أكبر حمولة لسفينة الحاويات المالطية AL QIBLA بحمولة 146 ألف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى السعودية.

كما عبرت من الجنوب 19 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدنمركية MARCHEN MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى أسبانيا.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت أمس الأثنين، عبور 40 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين وأن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MATHILDE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 700 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية HANJIN NETHRLANDS بحمولة 118 ألف طن قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر.

عبور 40 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن