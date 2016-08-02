أخبار عاجلة

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
الأخبار - تشييع شاب استشهد متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا أمس -
«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مياه الصرف الصحى تغطى كابلات الكهرباء الموصلة بغرف عمليات مستشفى بأسيوط

Google+ Print
مياه الصرف الصحى تغطى كابلات الكهرباء الموصلة بغرف عمليات مستشفى بأسيوط مياه الصرف الصحى تغطى كابلات الكهرباء الموصلة بغرف عمليات مستشفى بأسيوط
تنتظر مستشفى الإيمان العام بالأربعين إحدى أهم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وأكبرها بمحافظة أسيوط كارثة محققة بعد أن غطت مياه الصرف الصحى غرف الكابلات الكهربائية الخاصة بغرف العمليات، والأشعة وارتفعت المياه فوق الكابلات، والوصلات لأكثر من نصف متر تقريبا مما يهدد باحتراق لكافة محتويات الأجهزة الطبية الموجودة بغرف العمليات والأشعة فضلا عن خروج هذه المياه من الغرف، وانتشارها بمحيط المستشفى مما تسبب فى حالة من الغضب بين المرضى المترددين على المستشفى والأطباء.

وقال مصدر طبى بالمستشفى رفض ذكر إسمه، أن عملية غمر مياه الصرف الصحى لغرف الكابلات الكهربائية ليست المرة الأولى وتكررت قبل ذلك أكثر من مرة، وفى كل مرة تستخدم المستشفى الطرق العادية لسحب المياه عن طريق سحبها بسيارات الكسح التابعة لمجلس المدينة دون وضع حلول حقيقية وجذرية تنقذ المستشفى، والعاملين فيها من خسائر فادحة قد تحدث نتيجة تآكل الغلاف البلاستيك العازل للكهرباء وحدوث قفلة كهربائية.

مياه-الصرف-الصحى-تغطى-كابلات-الكهرباء-الموصلة-بغرف-عمليات-مستشفى-بأسيوط-(1)

مياه-الصرف-الصحى-تغطى-كابلات-الكهرباء-الموصلة-بغرف-عمليات-مستشفى-بأسيوط-(2)

مياه-الصرف-الصحى-تغطى-كابلات-الكهرباء-الموصلة-بغرف-عمليات-مستشفى-بأسيوط-(3)

مياه-الصرف-الصحى-تغطى-كابلات-الكهرباء-الموصلة-بغرف-عمليات-مستشفى-بأسيوط-(4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365