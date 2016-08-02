مياه الصرف الصحى تغطى كابلات الكهرباء الموصلة بغرف عمليات مستشفى بأسيوط

تنتظر مستشفى الإيمان العام بالأربعين إحدى أهم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وأكبرها بمحافظة أسيوط كارثة محققة بعد أن غطت مياه الصرف الصحى غرف الكابلات الكهربائية الخاصة بغرف العمليات، والأشعة وارتفعت المياه فوق الكابلات، والوصلات لأكثر من نصف متر تقريبا مما يهدد باحتراق لكافة محتويات الأجهزة الطبية الموجودة بغرف العمليات والأشعة فضلا عن خروج هذه المياه من الغرف، وانتشارها بمحيط المستشفى مما تسبب فى حالة من الغضب بين المرضى المترددين على المستشفى والأطباء.

وقال مصدر طبى بالمستشفى رفض ذكر إسمه، أن عملية غمر مياه الصرف الصحى لغرف الكابلات الكهربائية ليست المرة الأولى وتكررت قبل ذلك أكثر من مرة، وفى كل مرة تستخدم المستشفى الطرق العادية لسحب المياه عن طريق سحبها بسيارات الكسح التابعة لمجلس المدينة دون وضع حلول حقيقية وجذرية تنقذ المستشفى، والعاملين فيها من خسائر فادحة قد تحدث نتيجة تآكل الغلاف البلاستيك العازل للكهرباء وحدوث قفلة كهربائية.



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