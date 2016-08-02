خبير شئون دولية عن إنشاء قناة ناطقة بالتركية: القاهرة لا تسعى لخلق عداوات

استبعد الدكتورسعيد اللاوندى، الخبير فى الشئون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إمكانية إنشاء قناة مصرية ناطقة باللغة التركية، مشددا على أن السياسة المصرية لا تهدف إلى خلق عداوات مع أحد، ولا تتدخل فى شئون الدول الأخرى.

وأضاف الخبير فى الشئون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصر حدد شروطها لعودة أى علاقات بينها وبين أنقرة، لكنها لن تسعى مصر للهجوم على السياسة التركية.

كانت أحزاب وشخصيات عامة عقدت مؤتمرا للرد على هجوم أردوغان على الدولة المصرية، وطالبوا بإنشاء قناة مصرية ناطقة بالتركية للرد على هجوم الرئيس التركى.

حقوقى مصرى يطالب بإنشاء فضائية باللغة التركية للرد على "أردوغان"

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