تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بتجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد اتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه، حيث أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وسماع شهادة الشهود وأقوال المجنى عليهم فى الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور رجال مباحث قسم شرطة روض الفرج، لتفقد الأوضاع الأمنية فى شارع كورنيش النيل، أسفل كوبرى إمبابة، ليتمكنوا من ضبط "محمود.م.ج" 19 عامًا، عاطل وبحوزته سلاح أبيض "كاتر"، و"عبدالله.أ.ر" 20 عاما، عاطل، ومصاب بكسر فى الساق اليمنى إثر اصطدامه بإحدى السيارات فى أثناء محاولته الهروب، واحتجز بمستشفى الساحل العام.

وكشفت التحريات عن أنهما حاولا بالاشتراك مع ثالث، فر هاربًا، فى أثناء ضبطهم، سرقة هاتف محمول بالإكراه من المواطن "محمد.ص.م" 27 عامًا، طباخ، وإحداث إصابته بجرح قطعى بالساعد الأيسر، تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الأول، وبمناقشتهما اعترفا أمام اللواء عبدالعزيز خضر، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالقاهرة، بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب "رامى.س.ع" 34 عامًا، عاطل، مسجل خطر.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم الهارب وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبعرضهم على المجنى عليه تعرف عليهم وعلى الهاتف، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.