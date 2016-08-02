سعر الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 2-8-2016 و الذهب يواصل إرتفاعه

ارتفعت اسعار الذهب اليوم فى مصر بشكل طفيف مقارنة مع تعاملات اليوم السابق، حيث سجلت نوعا ما تباثا نسبيا بزيادة بلغت 2 جنيهات فقط في عيار 21 من الذهب فى محلات الصاغة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

بدأت أزمة الذهب فى مصر مزامنة مع وصول الدولار لأرقام قياسية في السوق السوداء، حيث سجل أكثر من 12 جنيه لأول مرة في بعض المحافظات من مصر، كل هذه الأزمات كانت السبب الرئيسي في تفاقم مشاكل أخرى بسوق المعدن الاصفر في البلد من بينها نقص المعروض، و توثر أسواق الذهب التي يرتبط نشاطها بالدولار الامريكي.

تعدد مناسبات الزواج و الخطوبة و هدايا العيد بالاضافة لنهائية العام الدراسي يوازي إرتفاع الطلب على المعدن الأصفر “الذهب” في مصر، و هذا يعني إرتفاع أسعاره، ليكون هذا هو السبب الأخر الذي سيكون وراء استمرار ارتفاع الذهب بمختلف عياراته لأرقام قياسية في البلد لم يسجلها سابقا.

حسب تعاملات مساء اليوم الإثنين 01-08-2016 فقد سجل الذهب بعياراته الاسعار التالية، عيار 24 بقيمة 491.5 جنيه مصرى، أما عيار 21 فقد سجل 450 جنيها، و سجل الذهب عيار 18 قيمة 380 بينما سجل سعر أوقية الذهب 1350 دولار امريكي.

سعر الذهب اليوم فى مصر محلات الصاغة تزامنا مع حملة زواج من دون ذهب

سعر الذهب عيار 24 بـ 514.25 جنيها. – سعر الذهب عيار 21 بـ 450 جنيها. – سعر الذهب عيار 18 بـ 385.70 جنيها. – سعر جنيه الذهب بـ 3600 جنيها. – سعر أوقية الذهب عالميا بـ 1352 دولارا.

اطلق مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة “زواج من دون ذهب” بهدف الوصول لخفض اسعار المعدن الاسفر في محلات الصاغة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية لارقامه السابقة التي عهدها عليها بدل الوقوف و إنتظار وصوله لارقام قياسية يعجز فيها الشعب المصري على شراءه.

جدير بالذكر لكل متابعي اسعار الذهب فى مصر اليوم انه يتم احتساب ضريبة دمغة و مصنعية على كل جرام ذهب يتم شراءه، و في تصريحات لتجار الذهب فقد توقعوا انخفاض هبوطه في العالم كله بما فيه مصر.

شبكةعيونالإخبارية

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