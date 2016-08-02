سعر الدولار اليوم..الدولار يعاود الاشتعال بعد موافقة الحكومة على تخفيض سعر الجنيه 20% رسميا

عاود سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه مرة أخرى، في تعاملات السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، ليتخطى حاجز الـ 12 جنيه للمرة الثانية في تاريخه، بالرغم من الإجراءات الرادعة التي اتخذها البنك المركزي المصري، ضد شركات الصرافة المتلاعبة بسعر الورقة الخضراء، والتي وصلت لغلق بعض الشركات، والحملات الأمنية المكثفة من مباحث الأموال العامة لملاحقة تجار العملة والمضاربين.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء..سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 2 أغسطس، مقابل الجنيه المصري 12.10 جنيه للشراء، و12.30 جنيه للبيع، في ظل حالة من الترقب والحذر للمتعاملين، نتيجة تداول أنباء حول موافقة الحكومة على تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 20% في البنوك.

سعر الدولار في البنوك..استقر سعر صرف الورقة الخضراء في البنوك الرسمية، عند 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.

تحديث..ذكرت مصادر أن هناك حالة من الترقب والارتباك، تسود تعاملات السوق السوداء اليوم، بعد طلب بعثة صندوق النقد الدولي من مصر تعويم الجنيه، كشرط للموافقة للحصول على القرض المقدر بـ 12 مليار دولار، في حين أن الحكومة رفضت التعويم الكامل للجنيه المصري، وأبدت موافقتها على تخفيض قيمته بنسبة 20% ليتجاوز في البنوك الـ 10 جنيهات، مما يشير إلى موجة اشتعال جديدة للدولار، من الممكن أن تصعد به إلى 16 جنيه في السوق السوداء.

وكان مصدر مصرفي، قد صرح في وقت سابق، بأن الرقابة الأمنية على المصارف، وتجار العملة في السوق الموازية، ما هي إلا مسكنات وحلول مؤقتة للأزمة، لأن السبب الرئيسي لارتفاع سعر صرف الدولار يكمن في قلة المعروض منه، وذلك يرجع لضعف الموارد الدولارية في مصر منذ مطلع العام الجاري 2016.

وأكد المصدر، على أن شركات الصرافة، كانت تنفذ عمليات تحويل عملة بالجملة خارج مقارها، حتى تستطيع الإفلات من القبضة الأمنية، والرقابة اللصيقة من مباحث الأموال العامة لها، ولذلك فإنه كان من الواضح أن هناك حالة من الركود في التعاملات خلال الأيام القليلة السابقة، في مكاتب الصرافة، بل إن بعضها أوقف التعامل نهائيا بحجة عدم وجود دولارات.

شبكةعيونالإخبارية

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