سفير فلسطين بباريس: اجتماع وزارى بالأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل

كشف سفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفى، عن اجتماع وزارى فى شهر سبتمبر المقبل، فى الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ للإعداد لمؤتمر دولى للسلام قبل نهاية العام الجارى، وتقييم ما وصلت إليه الجهود الفرنسية والدولية.

ولفت الهرفى - فى تصريح أمس الاثنين - إلى زيارة الرئيس محمود عباس الثانية لباريس فى غضون أسبوع، والتى بحث فيها مع نظيره الفرنسى سبل دعم المبادرة الفرنسية عالميا فى ظل وجود معطيات جديدة لدعم المبادرة الفرنسية، وإلى لقاء الرئيس مع وزير الخارجية الأميركى جون كيرى فى العاصمة الفرنسية.

وأكد سفير فلسطين بباريس تمسك القيادة الفلسطينية بالثوابت الوطنية، وجهودها المخلصة لتحقيق هدف قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس .