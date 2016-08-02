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بالفيديو - صلاح يهز شباك ليفربول بعد 30 شهرا من رفض الانضمام إليه

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بالفيديو - صلاح يهز شباك ليفربول بعد 30 شهرا من رفض الانضمام إليه بالفيديو - صلاح يهز شباك ليفربول بعد 30 شهرا من رفض الانضمام إليه

سجل محمد صلاح جناح روما هدفا في شباك ليفربول الإنجليزي بالمباراة الودية التي جمعت الفريقين فجر الثلاثاء.

التقى الفريقان في مباراة ودية بالولايات المتحدة خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد بالدوري الإيطالي والإنجليزي.

ولعب صلاح أساسيا وسجل هدفه في الدقيقة 63، حين تابع كرة إدين دجيكو المرتدة من يد سيمون مينيوليه حارس ليفربول.

وخرج جناح منتخب من أرض الملعب بعد تسجيل الهدف الذي استعاد التقدم لروما بنتيجة 2-1، فقد تقدم الذئاب وتعادل ليفربول في الشوط الأول.

في يناير 2014 كان ليفربول يسعى بقوة لضم محمد صلاح الذي كان في طريقه بالفعل للفريق، لكن مكالمة هاتفية من جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي وقتها غيرت مسار الصفقة في ساعات، وانتقل النجم المصري إلى الزرق.

لعب صلاح مع تشيلسي ضد ليفربول لكنه لم يتمكن من التسجيل.

لاعب المقاولون العرب السابق انتقل من تشيلسي إلى فيورنتينا في شتاء 2015، قبل أن ينضم لروما في صيف العام نفسه.

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فيديو اليوم السابع

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