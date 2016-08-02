رسميا - ستانلي في الزمالك

أسدل الستار على صفقة ستانلي أوهاوتشي مهاجم وادي دجلة بعد انتقاله إلى الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وانتقل ستانلي إلى الزمالك على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 900 ألف دولار يحصل عليها الفريق الدجلاوي، دون أن يتحمل النادي الأبيض راتب اللاعب في موسم الإعارة.

وطلب وادي دجلة من الزمالك التعاقد مع إبراهيم عبد الخالق لمدة موسم على سبيل الإعارة، وهو ما تم باتفاق الأطراف الثلاثة.

ووقعت العقود في الساحل الشمالي بحضور حازم خيرت مدير شركة وادي دجلة لكرة القدم ويحيى علي وكيل اللاعب ومرتضى منصور وأحمد مرتضى وأمير مرتضى وخالد رفعت.

وطلب وادي دجلة استعارة يوسف أوباما مهاجم الزمالك لمدة موسم وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة الأبيض.

وشهدت الصفقة فصولا كثيرة بداية باتصال هاتفي بين مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك ونظيره في دجلة ماجد سامي اتفقا على الخطوط العريضة.

وسافر وفد من الزمالك مكون من خالد رفعت وأمير مرتضى منصور إلى هولندا للاجتماع بماجد سامي واتفق الطرفين على قيمة الصفقة.

وعاد وفد الزمالك إلى القاهرة انتظارا لتوقيع مسؤولي وادي دجلة على عقود انضمام ستانلي.

وسافر وفد وادي دجلة برئاسة حازم خيرت إلى الساحل الشمالي حيث مقر إقامة مرتضى منصور رئيس النادي للاجتماع وتوقيع العقود.

وطلب مسؤولو دجلة استعارة إبراهيم عبد الخالق ويوسف أوباما، ليوافق مجلس إدارة الزمالك ويصبح بذلك ستانلي لاعبا في الزمالك.

وينتظر وصول ستانلي قادما من إجازته في نيجيريا يوم الثلاثاء لتوقيع العقود بعد أن وقع عليها وكيله يحيى علي.

وكان الزمالك قد قرر قيد اللاعب في القائمة الإفريقية، في حين يلعب الأبيض مباراة هامة ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر.

لكن ستانلي لن يشارك ضد الدراويش على أن يصبح جاهزا للمباراة التالية.