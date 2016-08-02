تخلصي من مشاكل المكياج... الحل في الرقم 5

دائمًا ما نبذل أقصى ما لدينا رغبةً في الحصول على بشرة نضرة ومتألقة وخالية من أية عيوب. ولذلك فقد ننفق الكثير من الأموال نتيجة التردد إلى صالونات التجميل للحصول على بشرة أكثر نضارةً وتألقًا. ولكن هل فكرت في محاولة تحقيق المعادلة الصعبة بأن تحافظي على أموالك وتحصلي على بشرة نضرة ومتألقة في نفس الوقت!

إليك هذه الحيل الخمس من "سيدتي نت" لتحقيق هذا الأمر:

1-وضع واقي الشمس في جميع الأوقات: الكثير منا لا يهتم بوضع واقي الشمس في الشتاء نتيجة اعتدال درجة الحرارة، ولكن شمس الشتاء قاسية كشمس الصيف تمامًا، كما أنّ واقي الشمس يحمي البشرة من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. لذا احرصي دائمًا على وضع واقي الشمس قبل الخروج من المنزل سواء في الشتاء أو الصيف.

2-شرب الماء بكثرة: حاولي شرب الكثير من الماء يوميًّا وبالأخص قبل النوم؛ فأجسامنا بحاجة إلى الماء باستمرار للحصول على الترطيب الذي نريده، كما أنّ الماء يقلل من ظهور علامات التجاعيد المبكرة. كما يمكنك إضافة قطع من الخيار أو النعناع لتغيير طعم الماء واشربيها باستمرار وستلاحظين تغيرًا كبيرًا على بشرتك.

3-كريم الليل: احرصي على اختيار كريم الليل المناسب لبشرتك لتقليل ظهور علامات الشيخوخة، فإذا كان لديك بشرة دهنية احرصي على اختيار المنتجات التي تساعد على الحفاظ على توازن البشرة،أما إذا كانت بشرتك جافة، فاحرصي على اختيار كريم يغذيها ليلًا.

4-زيارة طبيب الجلدية: إذا كنت من الذين يعانون من حب الشباب أو أحد مشاكل البشرة، احرصي على زيارة طبيب الجلدية باستمرار واستخدام الأدوية المناسبة مع التحلي بالقليل من الصبر للحصول على النتيجة المرغوبة.

5-التخلي عن بعض العادات السيئة: هناك بعض العادات السيئة التي قد تؤذي بشرتك، ومنها استخدام فرش المكياج أكثر من مرة من دون غسلها، وعدم إزالة الماكياج من وجهك قبل النوم، وتناول الأطعمة غير الصحية التي تؤذي البشرة.