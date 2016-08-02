هذه هي حقيقة الشعر الطويل عند الفيليبينيات!
الثلاثاء 02-08-2016 18:44
تتميز المرأة الفيليبينية بشعرها اللامع والطويل. ولكن الصفة الأبرز تبقى صحة شعرها التي لا مثيل لها. تعدّدت الموضوعات التي تكشف عن الجينات التي تحملها الفيليبينيات، والتي تمنحهن هذا الشعر الصحي. لكن في هذا الموضوع ستكتشفين الحيلة الطبيعية التي تعتمدها الفيليبينيات للحفاظ على شعر صحي ولامع.
خلطة الصبار لشعر صحي لامع وطويل:
تستخدم المرأة الفيليبينية مرهم الصبار لتقوية الشعر وتغذيته من الأعماق. يحتوي الصبار على المواد البروتينية والفوسفور ونسبة من السكر، بالإضافة إلى أنه يحتوي على حمض التفاح وفيتامين أ و ج وعلى سعرات حرارية مثل الكربوهيدرات والألياف ذات الخصائص المضادة للالتهابات، والتي بدورها يمكن أن تخفف من حكّة فروة الرأس ومن القشرة، ناهيك عن قدرتها على تقوية الشعر وبصيلاته.
إذا كنت تريدين الحصول على شعر الفيليبينيات، فإليك هذه الخلطات الطبيعية:
- لشعر طويل: دلّكي فروة رأسك بخلاصة الصبار بعد الاستحمام، واتركيه يتسرّب إلى أعماق البشرة. وبعد نصف ساعة، اغسلي شعرك.
- لتقليل تساقط الشعر: امزجي الصبار بزيت الجرجير وزيت الزيتون، وادهني شعرك بها.
- لتكثيف الشعر: امزجي فنجاناً صغيراً من خلاصة الصبار وكمية من المحلب المطحون، وادهني فروة رأسك بها.
- قناع الصبار: استخرجي لبّ الصبار وضعيه في الخلاط مع فنجان من زيت الزيتون ونصف كأس من زيت النارجيل، وبعدها طبّقيه على رأسك لمدة ساعتين. وبعد التدليك، اغسلي شعرك بالماء الدافئ للحصول على شعر طويل. ننصحك بتطبيق هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.