هذه هي حقيقة الشعر الطويل عند الفيليبينيات!

تتميز المرأة الفيليبينية بشعرها اللامع والطويل. ولكن الصفة الأبرز تبقى صحة شعرها التي لا مثيل لها. تعدّدت الموضوعات التي تكشف عن الجينات التي تحملها الفيليبينيات، والتي تمنحهن هذا الشعر الصحي. لكن في هذا الموضوع ستكتشفين الحيلة الطبيعية التي تعتمدها الفيليبينيات للحفاظ على شعر صحي ولامع.

خلطة الصبار لشعر صحي لامع وطويل:

تستخدم المرأة الفيليبينية مرهم الصبار لتقوية الشعر وتغذيته من الأعماق. يحتوي الصبار على المواد البروتينية والفوسفور ونسبة من السكر، بالإضافة إلى أنه يحتوي على حمض التفاح وفيتامين أ و ج وعلى سعرات حرارية مثل الكربوهيدرات والألياف ذات الخصائص المضادة للالتهابات، والتي بدورها يمكن أن تخفف من حكّة فروة الرأس ومن القشرة، ناهيك عن قدرتها على تقوية الشعر وبصيلاته.

إذا كنت تريدين الحصول على شعر الفيليبينيات، فإليك هذه الخلطات الطبيعية: