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مباحث تموين الفيوم تضبط مصنع لانتاج المنظفات المغشوشه والمقلدة

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مباحث تموين الفيوم تضبط مصنع لانتاج المنظفات المغشوشه والمقلدة مباحث تموين الفيوم تضبط مصنع لانتاج المنظفات المغشوشه والمقلدة
تمكنت حملة من قسم شرطه مباحث بمحافظة الفيوم، من ضبط مصنع يقوم بإنتاج المنظفات المغشوشه والمقلده للعلامه الأصليه التجاريه لشركات كبرى مرخصه.

كانت وردت معلومات لقسم شرطه مباحث التموين تفيد عن قيام أحد الأشخاص مقيم بزاويه الكرادسه ويتخذ من أحد الاحياء بالحواتم مقر لانشاء مصنع للقيام بالغش والتدليس وتقليد المنظفات وعلاماتها التجاريه لايهام المواطنين بأن المنتج اصلى مستغل ذلك الامر لتحقيق أرباح طائله

وبإخطار اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم كلف بتشكيل حمله مكبرة برئاسة العميد حسام الدين عبد اللطيف مدير ادارة البحث الجنائى والعقيد محمد إلهامى أبو القاسم رئيس قسم شرطه مباحث التموين وتم توجه الحمله على الفور للمصنع.

وبعد تقنين الاجراءات تم ضبط المدعو هيثم م ع ح السن 34 سنه صاحب مصنع منظفات ومقيم بناحيه زاويه الكرادسه بمركز الفيوم للغش والتدليس وحيازة عدد 56 شيكارة مسحوق غسيل وعدد 500 أكياس اوكسى وعدد 1 ميزان وعدد 1 ماكينة تغليف وعدد 2000 كيس فارغ معد للتعبئة مستخدما علامات تجاريه مسجله لشركات اخرى لها حمايه الملكيه الفكريه.

وتم التحفظ و تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 24660 جنح لسنه 2016 واخطرت النيابه العامه لمباشرة التحقيقات

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