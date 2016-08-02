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حبس عاطل أشعل النار فى توك توك انتقاما من صاحبه بالزاوية الحمراء

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حبس عاطل أشعل النار فى توك توك انتقاما من صاحبه بالزاوية الحمراء حبس عاطل أشعل النار فى توك توك انتقاما من صاحبه بالزاوية الحمراء
أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق أشعل النار فى توك توك بسبب خلافات بينه وبين صاحبه.

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطل، عقب قيامه بإشعال النيران فى توك توك بالزاوية الحمراء، على أثر خلافات بينه ومالك التوك توك. واعترف المتهم، أنه سرق التوك توك، وعندما علم مالكه فضح أمره أمام الأهالى، مما دفعه لإعادته له ومن ثم التفكير فى الانتقام منه، لقيامه بفضحه أمام أهالى المنطقة.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من امحمد ك أ 36 سنة حلاق باشتعال النيران بالدراجة البخارية ( توك توك ) ملكه، مما أدى إلى احتراق الموتور وبعض الأجزاء الخارجية، واتهم أحمد م ع 24 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 22136 لسنة 2014م الزاوية الحمراء " مخدرات " والمحكوم عليه فى قضيتين " ضرب " والمقضى فيهما بالحبس 7 شهور بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما. من خلال التحريات، تبين صحة الواقعة، كما أمكن التوصل إلى شاهد رؤيا موظف بالمعاش، والذى أيد ما جاء بأقوال المبلغ.

تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه تمكن من سرقة الدراجة البخارية الخاصة بالمبلغ صباحا، وعقب علم المبلغ بالواقعة فضح أمره أمام أهالى المنطقة، وأجبره على إعادته، الأمر الذى أساء إلى سمعته بمنطقة سكنه فقرر الانتقام، حيث توجه لمحل إقامة المجنى عليه، وقام بقطع خرطوم البنزين الخاص بالدراجة باستخدام مشرط "ضبط بحوزته" وإضرام النيران به. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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