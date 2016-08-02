مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بالفيوم

لقى شقيقان مصرعهما فى حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بالطريق الدائرى عند مدخل قرية منشأة عبد الله، أسفر عن مصرع قائد الدراجة البخارية وشقيقه وهما "ناجى ا ق 54 سنة فلاح" و"محمد ا ق 50 سنة فلاح"، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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