3 استخدامات لخل التفاح تقضى على حب الشباب بدون رجوع

حب الشباب من المشاكل الجلدية المزعجة التى تظهر بين الحين والآخر فى أماكن متفرقة " بداية من الوجه، الظهر، الذراع ومختلف المناطق بالجسم.

وفى كثير من الأحيان يترك حب الشباب بعض الندبات التى يكون من الصعب أن تزول، ويتوفر فى خل التفاح العديد من المركبات التى تعمل على قبض المسام، التطهير من الجراثيم، مضاد حيوى واسع المفعول، يعمل على توازن درجة الحموضة فى الجلد، ولذلك يكون حلا مثاليا للقضاء على حب الشباب.

ويقدم موقع "searchhomeremedy" استخدامات متعددة لخل التفاح تساعدك على علاج حب الشباب ويمنع ظهوره فى أماكن أخرى.

1-خل التفاح والعسل الأبيض

2-خل التفاح وبيكربونات الصوديوم

3-للبشرة الدهنية خل التفاح وعصير الليمون

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>نقوم بخلط 100 جرام من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، يدهن على بشرة نظيفة وجافة، يترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة ويزال بالماء ، كما يمكن وضع الخليط فقط بواسطة القطنة على أماكن البثور فقط وسوف تظهر النتائج بعد فترة زمنية قصيرة .>من المعروف عن بيكربونات الصوديوم أنها تحتوى على مواد تطهير تساعد الجلد على التخلص من الجراثيم، نقوم بخلط 100 جرام خل تفاح مع ملعقة صغيرة من بودرة البيكربونات الصوديوم ، وتفرد على البشرة كقناع لمدة تترواح من 5 إلى 10 دقائق ، بعدها يغسل بالماء البارد.>خلطى خل التفاح وعصير الليمون من الخلطات المثالية للغاية لأصحاب البشرة الدهنية حيث تساعد على تحقيق توازن درجة الحموضة الطبيعية للبشرة، وعند استخدامها بانتظام سوف تظهر نتائج مذهلة .