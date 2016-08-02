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حجز طالب ووالديه لتهديدهم فتاة بنشر صورها على مواقع إباحية بالوراق

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حجز طالب ووالديه لتهديدهم فتاة بنشر صورها على مواقع إباحية بالوراق حجز طالب ووالديه لتهديدهم فتاة بنشر صورها على مواقع إباحية بالوراق
أمرت نيابة الوراق بحجز طالب ووالديه على ذمة التحريات لاتهامهم بتهديد فتاة بنشر صورها الخاصة على المواقع الإباحية وابتزازها للاستيلاء منها على مبالغ مالية، حيث استمعت النيابة لأقوال المتهمين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت إدارة مباحث التوثيق والمعلومات بالجيزة بلاغا من طالبة يفيد بتعرضها للابتزاز من جانب 3 أشخاص من عائلة واحدة لاستيلائهم على الصور الخاصة بها عبر الحساب الخاص بها بموقع فيس بوك وتهديدها، والاستيلاء منها على مبالغ مالية مقابل عدم استخدامها ونشرها على المواقع الإباحية.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة طالبا بالاشتراك مع والديه وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

القبض على أسرة ابتزت فتاة وهددوها بنشر صورها الخاصة عبر المواقع الإباحية
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