مقتل خمسة جنود روس بإسقاط مروحيتهم في سورية

قتل خمسة جنود روس أمس الاثنين اثر اسقاط المروحية التي كانوا يستقلونها في سورية، في حادث هو الاكثر دموية لموسكو منذ بدء تدخلها في النزاع في هذا البلد، وتزامن اسقاط هذه المروحية مع هجوم يشنه مقاتلو المعارضة ضد القوات الحكومية على اطراف مدينة حلب في محاولة لتخفيف الحصار الذي يفرضه النظام السوري على الأحياء الشرقية من المدينة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة المسلحة.

واعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان بثته وكالات الانباء الروسية ان مروحية عسكرية روسية اسقطت الاثنين بينما كانت تشارك في "العملية الانسانية" الجارية في مدينة حلب السورية ما ادى الى مقتل ركابها الخمسة وهم ضابطان وطاقم من ثلاثة افراد، وقال بيان الوزارة "في الاول من اغسطس في محافظة ادلب، اطلقت نيران من الارض اسقطت مروحية نقل عسكرية من طراز مي-8 في طريق عودتها الى قاعدة حميميم الجوية (شمال شرق) بعدما سلمت مساعدات انسانية في مدينة حلب" واعلن الكرملين بعد ذلك مقتل العسكريين الخمسة الذين كانوا على متن المروحية.

ويعد هذا الحادث اكثر الهجمات دموية على القوات الروسية في سورية منذ بدأت موسكو تدخلها لدعم حكومة الرئيس بشار الأسد في سبتمبر الماضي، ويرفع هذا الهجوم الى 18 عدد العسكريين الروس الذين قتلوا منذ بدء تدخل موسكو في النزاع، وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان "أن الطائرة المروحية سقطت في ريف سراقب الشمالي الشرقي بالقرب من الحدود الإدارية مع ريف حلب".

وتواصلت الاثنين المعارك بين مقاتلي الفصائل المعارضة والقوات الحكومية في جنوب وجنوب غرب مدينة حلب، وتعد هذه المعارك جزءا من الهجوم المضاد الذي شنته الفصائل مساء الأحد ضد القوات الحكومية في محاولة لتخفيف الحصار الذي يفرضه النظام السوري على الأجزاء التي يسيطر عليها المعارضون في شرق المدينة، واسفرت الاشتباكات عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين، بحسب المرصد الذي لم يورد حصيلة محددة، وذكر المرصد ان الفصائل المقاتلة احرزت تقدما بسيطا خلال الليل الا ان الاشتباكات العنيفة تواصلت أمس مع قيام طائرات النظام بشن غارات في هذه المنطقة.

وتشهد مدينة حلب، التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد، منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة وتبادلا للقصف بين الفصائل المقاتلة التي تسيطر على الاحياء الشرقية من المدينة، وقوات النظام التي تسيطر على الاحياء الغربية.

وعمدت قوات النظام، منذ اسابيع، الى محاصرة الاحياء الشرقية بعد ان تمكنت من قطع طريق الامداد الاخير اليها، ما اثار المخاوف من حدوث ازمة انسانية لنحو 250 الف شخص محاصرين هناك.

واشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن ان الهدف من الهجوم الذي شنه المقاتلون هو الاستيلاء على ضاحية الراموسة التي يسيطر عليها النظام على المشارف الجنوبية للمدينة.

واوضح عبدالرحمن للوكالة "ان الطريق الذي يمر عبر الراموسة يعد طريق الامداد الرئيسي للقوات النظامية المؤدية الى المناطق الخاضعة لسيطرته في غرب حلب".

واضاف "ان بامكان القوات النظامية الالتفاف والمرور عبر الشمال لكن الطريق المار من هناك اشد صعوبة واكثر خطرا".

وتابع عبدالرحمن "كما ان المدنيين يستخدمون بشكل اساسي طريق الراموسة من اجل الدخول او الخروج من الاحياء التي تسيطر عليها القوات الحكومية في المدينة" وعبر السكان القاطنون في الاحياء الغربية عن تخوفهم من ان يجبرهم الهجوم على الفرار.

وأثار الحصار الذي تطبقه القوات النظامية على الاحياء الشرقية لحلب منذ 17 يوليو المخاوف من حدوث ازمة انسانية والتسبب بالموت جوعا للسكان المتبقين والذين كشفوا عن نقص كبير للمواد الغذائية وارتفاع اسعارها.

واعلنت موسكو الخميس عن فتح "ممرات انسانية" من الاحياء الشرقية المحاصرة والتي تسيطر عليها المعارضة في حلب نحو الاحياء التي تسيطر عليها القوات الحكومية امام المدنيين والمسلحين الراغبين بالمغادرة.

كما اعلنت موسكو والاعلام الرسمي السوري السبت خروج "عشرات العائلات" من احياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة عبر الممرات "الانسانية" التي فتحها النظام السوري بين شطري المدينة، لكن سكانا ومقاتلين معارضين نفوا هذا الامر. وفي ريف المدينة، اعلن المرصد عن سيطرة قوات سورية الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على نحو 40 بالمئة من مدينة منبج في محافظة حلب معقل تنظيم داعش بشمال سورية.

وتمكنت هذه القوات التي تضم مقاتلين اكرادا وعربا من التقدم في المدينة التي تعتبر معقلا للمتطرفين على مقربة من الحدود مع تركيا بفضل الضربات الجوية التي شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن.