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أخبار تونس.. بدء مشاورات اختيار رئيس حكومة وحدة وطنية

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أخبار تونس.. بدء مشاورات اختيار رئيس حكومة وحدة وطنية أخبار تونس.. بدء مشاورات اختيار رئيس حكومة وحدة وطنية
بدأت مساء أمس الاثنين، فى تونس مشاورات بين الرئيس الباجى قائد السبسى، وأحزاب ومنظمات وطنية لاختيار رئيس حكومة "وحدة وطنية" تخلف حكومة الحبيب الصيد التى سحب البرلمان الثقة منها الأسبوع الماضى .

وقالت المكلفة بالإعلام فى رئاسة الجمهورية عائدة القليبى لوكالة فرانس برس "بدأ رئيس الجمهورية مساء الاثنين مشاورات مع الأحزاب والمنظمات المشاركة فى الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية".

ولفتت إلى أنه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق حول الشخصية التى سيكلفها الرئيس بتشكيل ورئاسة هذه ، مضيفة أن المشاورات "ستتواصل قريبا" من دون تفاصيل أخرى.

ويشارك فى هذه المشاورات ممثلون عن تسعة أحزاب وثلاثة منظمات وقعت فى 13 يوليو الماضى وثيقة ضبطت أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية التى اقترحها الرئيس التونسى بهدف إخراج بلاده من "أزمة حقيقية"، بحسب ما أعلن فى وقت سابق.
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