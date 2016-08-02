بدء توريد مليون عداد للشركة القابضة لمياه الشرب تمهيدا لتركيبها فى المنازل

أكد العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركات بدأت فى توريد مليون عداد للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بمختلف المحافظات.

وأضاف الصيرفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فور وصول العدادات للشركة سيتم البدء فى تركيبها مباشرة للمواطنين، خاصة أن هناك طلبات كثيرة من المواطنين بتركيب عدادات جديدة.

وفيما يتعلق بالمناقصة الخاصة بعدادات الدفع مقدما، أشار إلى أنه من المقرر أن يتم فتح الأظرف الفنية والمالية للشركات التى تقدمت للمناقصة التى أعلنت عنها الشركة القابضة لتوريد 300 ألف عداد دفع مقدما، وذلك يوم 18 الشهر الجارى.

كان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد أكد أنه سيتم طرح مناقصة لشراء 300 ألف عداد مياه نظام الدفع المقدم خلال أيام، لافتا إلى أنه سيتم تركيب هذه العدادات فى المدن الجديدة والمناطق الأكثر استخداما للمياه والمناطق لصناعية، تمهيدا لتعميمها على باقى المحافظات.

وأوضح رئيس الشركة، أن تكلفة تركيب العداد الجديد سيتحملها العميل وليس الشركة، مشيرا إلى أن الهدف من تركيب هذه العدادات هو إحكام السيطرة على عملية التحصيل، خاصة أن هناك الكثير من المواطنين وأصحاب المصانع يمتنعون عن السداد وهو ما يضطر الشركة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاه هؤلاء.

"القابضة لمياه الشرب": طرح مناقصة لشراء 300 ألف عداد مقدم الدفع خلال أيام

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