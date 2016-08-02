فلكيا .. نهاية "شوال" غدا ووقفة عرفات 10 سبتمبر المقبل

قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى، إن شهر شوال يبلغ طوله 29 يوما حيث ستكون نهايته غدا الأربعاء، على أن تكون غرة شهر ذو القعدة الخميس.

وأضاف عودة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هلال شهر ذو القعدة سيولد مباشرة بعد حدوث الإقتران فى تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الثلاثاء .

وأشار إلى أنه فى يوم الرؤية سيبقى الهلال فى سماء مكة المكرمة بعد غروب شمس يوم الأربعاء لمدة 25 دقيقة وفى القاهرة لمدة 22 دقيقة وفى باقى محافظات الجمهورية لمدد تتراوح بين 21 إلى 25 دقيقة، أما فى باقى العواصم والدول العربية فيبقى الهلال بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 16 إلى 36 دقيقة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن عيد الأضحى المبارك سيوافق فلكيا يوم الأحد 11 سبتمبر المقبل.

وقال غريب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن غرة شهر ذو الحجة توافق يوم الجمعة 2 سبتمبر المقبل فلكيا، وبناءا عليه فستكون وقفة عرفات يوم السبت الموافق 10 سبتمبر وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 11 سبتمبر المقبل فلكيا.

وأشار إلى أن مصر تتبع السعودية فى قرار رؤية هلال ذو الحجة وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى، موضحا أن قرار التبعية أصدرته دار الإفتاء المصرية ويعمل به منذ فترة طويلة.

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