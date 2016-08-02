"القضاء الأعلى" يفحص اليوم تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية

يعقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لبحث التظلمات المقدمة من القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية والتى صدرت منذ أيام، حيث أغلقت الأمانة العامة للمجلس الباب أمام تلقى التظلمات من القضاة الخميس الماضى.

وكانت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، قد فتحت باب التظلمات على الجزء الأول من الحركة القضائية منذ 20 يوليو وحتى الخميس الماضى.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من الحركة القضائية تضمن تعيين (28) قاضياً بمحكمة النقض لوظائف نواب رئيس المحكمة، وتعيين (339) نائباً للرئيس بمحاكم الاستئناف فى وظائف رؤساء بمحاكم الاستئناف، وتعيين (666) قاضياً بمحاكم الاستئناف فى وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف، وتعيين عدد (350) رئيساً للمحكمة من الفئة (أ) قضاة بمحاكم الاستئناف، كما ضمت حركة التنقلات السنوية بين رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف والتبادل بين القضاء والنيابة العامة وانتدابات النيابة العامة لدى محكمة النقض.

وأكد مصدر قضائى لـ "اليوم السابع، أن الجزء الثانى والثالث من الحركة القضائية سيصدر قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الجزء الثانى من الحركة يضم نقل وترقيات رؤساء المحاكم من الفئتين (أ) (ب)، بينما يتضمن الجزء الثالث من الحركة نقل وترقية أعضاء النيابة العامة.

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