"صحة السويس" تطالب الوزارة بإعادة فتح "مستشفى الختان" المغلقة

في مفاجأة جديدة بقضية وفاة ميار محمد موسى، ضحية ختان الإناث بمحافظة السويس، أرسلت مديرية الصحة بالسويس خطابا رسميا إلى وزارة الصحة تؤكد فيه أن المستشفى الخاص المعروفة باسم "مستشفى الختان " بالسويس تلافت جميع الملاحظات التي تسببت فى صدور قرار إغلاقها الصادر من وزير الصحة ومحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى.

وقال الدكتور لطفى عبدالسميع، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن ادارة الطب الحر بمديرية الصحة، أرسلت خطابا إلى وزارة الصحة أكدت من خلاله رسميا أن المستشفى الخاص الصادر لها قرار بالإغلاق تلافت الأخطاء والملاحظات التى كانت مسجلة عليها ومن بينها ملاحظات بغرفة العمليات بالمستشفى وغرفة العناية المركزة بالمستشفى الخاص.

وأوضح أن السبب الرئيسى لإغلاق المستشفى هو الملاحظات الطبية عليها وليس بسبب قضية ختان الأناث، مؤكدا أن وزارة الصحة لم ترد عليهم رسميا حتى الآن بشأن صدور قرار بغعادة فتح المستشفى، مضيفا: "كما أرسلنا للنيابة العامة بالسويس نسأل هل يوجد قرار بالإغلاق خاص بالمستشفي أم لا".

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