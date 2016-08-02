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صلاح عيسى: قانون نقابة الصحفيين صار"باليا" وعمره الافتراضى انتهى

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صلاح عيسى: قانون نقابة الصحفيين صار"باليا" وعمره الافتراضى انتهى صلاح عيسى: قانون نقابة الصحفيين صار"باليا" وعمره الافتراضى انتهى
قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن قانون نقابة الصحفيين بحاجة للتعديل منذ زمن طويل، مضيفا أن القانون انتهى عمره الافتراضى منذ منتصف الثمانيات لأن الظروف السياسية والمهنية والصناعة التى كان عليها فى ظل صدوره تغيرت بالكامل و بالتالى كثير من الأمور التى تتم فيه تحتاج إلى قانون جديد.

وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع"، أن قانون نقابة الصحفيين الحالى صار باليًا وتقادم به الزمن وأصبح غير دستورى، مشددا على ضرورة الشروع فى إجراءات تعديله وتشكيل لجنة من المجلس الحالى ومن أعضاء الجمعية العمومية لتعديله وفق الدستور ومعطيات سوق الصحافة الحالية.

ونوه الكاتب الصحفى، إلى أن تعديل القانون يحتاج الى ورشة عمل تتداول فيها المناقشات حول القانون وتطرحه لنقاش عام و يمكن أن تطرحه على الجمعية العمومية .

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