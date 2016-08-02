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اليوم.. محاكمة مدير بمكتب وزير الاستثمار الأسبق و5 رجال الأعمال بالتورط فى رشوة

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اليوم.. محاكمة مدير بمكتب وزير الاستثمار الأسبق و5 رجال الأعمال بالتورط فى رشوة اليوم.. محاكمة مدير بمكتب وزير الاستثمار الأسبق و5 رجال الأعمال بالتورط فى رشوة
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، محاكمة مدير بمكتب وزير الاستثمار الأسبق، ومسئول بحى النزهة و5 آخرين من رجال الأعمال، لاتهامهم فى التورط بتلقى وتقديم رشاوى مالية.

وكانت المحكمة أمرت بتأجيل المحاكمة، للاطلاع على الأحراز وإعلان شهود الإثبات واستدعاء الوزير السابق أسامة عبد المنعم صالح لمناقشته مع استمرار حبس المتهم الرئيسى، واستمرار منعهم من السفر.

كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار الأسبق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مُستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب مُتعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تأجيل محاكمة مدير بمكتب وزير الاستثمار الأسبق و5 آخرين لـ2 أغسطس
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