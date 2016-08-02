أخبار عاجلة

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
الأخبار - تشييع شاب استشهد متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا أمس -
«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد قسم شرطة طلخا وبعض الأكمنة

Google+ Print
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد قسم شرطة طلخا وبعض الأكمنة بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد قسم شرطة طلخا وبعض الأكمنة
تفقد اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، عدد من المراكز الشرطية لمتابعة سير العمل به، حيث تفقد قسم شرطة طلخا، للاطمئنان على سير العمل، كما تفقد بعض الأكمنة الأمنية، وطالب الضباط بحسن معاملة المواطنين ومساعدة الجميع فى الحصول على الخدمات.

مدير الامن (1)
>

مدير الامن اثناء دخوله الى قسم طلخا

مدير الامن (2)
>

مدير الامن يتفقد العمل فى قسم طلخا

مدير الامن (3)
>

مدير الامن يستمع الى المواطنين فى القسم

مدير الامن (4)
>

مدير الامن يستمع الى شكاوي المواطنين


> ضبط 3 تجار عملة أثناء بيع كمية من العملات داخل سيارة بالمنصورة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365