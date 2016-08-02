بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد قسم شرطة طلخا وبعض الأكمنة

تفقد اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، عدد من المراكز الشرطية لمتابعة سير العمل به، حيث تفقد قسم شرطة طلخا، للاطمئنان على سير العمل، كما تفقد بعض الأكمنة الأمنية، وطالب الضباط بحسن معاملة المواطنين ومساعدة الجميع فى الحصول على الخدمات.



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مدير الامن اثناء دخوله الى قسم طلخا



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مدير الامن يتفقد العمل فى قسم طلخا



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مدير الامن يستمع الى المواطنين فى القسم



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مدير الامن يستمع الى شكاوي المواطنين

ضبط 3 تجار عملة أثناء بيع كمية من العملات داخل سيارة بالمنصورة

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