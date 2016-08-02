مدير أمن السويس يتسلم اليوم مهام عمله.. ويؤكد: تحقيق الأمن أولوياتى

قال اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس الجديد: "أؤكد للسوايسة أننى سأعمل جاهدًا للحفاظ على الأمن فى محافظة السويس، وسأصل اليوم إلى محافظة السويس لتسلم مهام عملى مديرًا لأمن السويس".

وأضاف اللواء مصطفى شحاتة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن السويس محافظة اقتصادية هامة جدًا ومن الهام جدًا الحفاظ على الأمن بها، قائلا "أؤكد على حرصى على وجود علاقة دائمة طيبة بين الشرطة والمواطنين بالسويس باستمرار".

وأشار "شحاتة" إلى أن مديرى الأمن السابقين بالسويس، قاموا ببذل جهود كبيرة ومحترمة من أجل الحفاظ على الأمن بالسويس، من بينهم اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس السابق، واللواء جمال عبدالبارى مدير أمن السويس الأسبق وسنكمل مسيرتهم فى العمل.

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