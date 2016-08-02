أخبار عاجلة

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
الأخبار - تشييع شاب استشهد متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا أمس -
«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لعلاج بقع البهاق.. 3 وصفات طبيعية تساعد على الشفاء

Google+ Print
لعلاج بقع البهاق.. 3 وصفات طبيعية تساعد على الشفاء لعلاج بقع البهاق.. 3 وصفات طبيعية تساعد على الشفاء
البهاق عبارة عن بقع بيضاء تظهر على سطح الجلد بشكل عشوائى، ولا تقتصر على مكان محدد، وتحدث عادة بسبب نقص مادة "الميلانين" و B12 من الجلد، أو نشاط زائد فى الغدة الدرقية، وتسبب هذه البقع إحراجًا لصاحبها، والبهاق واحد من الأمراض الجلدية التى يمكن علاجها بسهولة فى المنزل بواسطة بعض الوصفات الطبيعية.

ويقدم موقع "searchhomeremedy 3" وصفات تساعد على الشفاء خلال فترة زمنية قصيرة:

1-الكركم


> بودرة الكركم تساعد على إزالة بقع البهاق فهو تحتوى على خصائص مضادة للجراثيم تساعد على التخلص من البكتيريا المسببة للعدوى، وتعمل هذه الخاصية المطهرة على تعزيز الشفاء السريع للجلد المصاب، ويكون خلط بودرة الكركم ببعض قطرات زيت الخردل قناع فعال لعلاج بقع البهاق .

2-خل التفاح


>يساعد خل التفاح على علاج الالتهابات البكتيرية التى تمنع إنتاج مايكفى من مادة الميلانين، ويمكن تخفيف خل التفاح بالماء ومسح المنطقة المصابة بهذا المحلول، أو إضافة خل التفاح إلى المنطقة المصابة.

3-الزنجبيل الطازج


>يعمل الزنجبيل الطازج على تحسين الدورة الدموية فى جميع أنحاء الجسم ، ليعالج بصورة كبيرة المناطق المتضررة من البهاق ، ويكون عن طريق عصير الزنجبيل الممزوج بالليمون ووضعة يوميا على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة .

موضوعات متعلقة :


>فى الصيف 7 نصائح لمرضى البهاق.. ابعد عن الملح وبلاش صبغات الشعر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365