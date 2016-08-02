لعلاج بقع البهاق.. 3 وصفات طبيعية تساعد على الشفاء

البهاق عبارة عن بقع بيضاء تظهر على سطح الجلد بشكل عشوائى، ولا تقتصر على مكان محدد، وتحدث عادة بسبب نقص مادة "الميلانين" و B12 من الجلد، أو نشاط زائد فى الغدة الدرقية، وتسبب هذه البقع إحراجًا لصاحبها، والبهاق واحد من الأمراض الجلدية التى يمكن علاجها بسهولة فى المنزل بواسطة بعض الوصفات الطبيعية.

ويقدم موقع "searchhomeremedy 3" وصفات تساعد على الشفاء خلال فترة زمنية قصيرة:

1-الكركم

2-خل التفاح

3-الزنجبيل الطازج

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> بودرة الكركم تساعد على إزالة بقع البهاق فهو تحتوى على خصائص مضادة للجراثيم تساعد على التخلص من البكتيريا المسببة للعدوى، وتعمل هذه الخاصية المطهرة على تعزيز الشفاء السريع للجلد المصاب، ويكون خلط بودرة الكركم ببعض قطرات زيت الخردل قناع فعال لعلاج بقع البهاق .>يساعد خل التفاح على علاج الالتهابات البكتيرية التى تمنع إنتاج مايكفى من مادة الميلانين، ويمكن تخفيف خل التفاح بالماء ومسح المنطقة المصابة بهذا المحلول، أو إضافة خل التفاح إلى المنطقة المصابة.>يعمل الزنجبيل الطازج على تحسين الدورة الدموية فى جميع أنحاء الجسم ، ليعالج بصورة كبيرة المناطق المتضررة من البهاق ، ويكون عن طريق عصير الزنجبيل الممزوج بالليمون ووضعة يوميا على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة .