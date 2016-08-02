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6 أطعمة رخيصة الثمن تساعد على خفض الوزن سريعا.. أبرزها البرتقال والعدس

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6 أطعمة رخيصة الثمن تساعد على خفض الوزن سريعا.. أبرزها البرتقال والعدس 6 أطعمة رخيصة الثمن تساعد على خفض الوزن سريعا.. أبرزها البرتقال والعدس
من أشهر المعلومات المعروفة عن أنظمة التخسيس أنها مكلفة، حيث يعتمد الفرد على تناول أنواع البروتين سواء مشوية أو مسلوقة، ولكن الحقيقة تؤكد عكس ذلك، إذ يمكن للفرد الاعتماد على بعض الأغذية الصحية التى تمد الجسم بالطاقة وتساعد على خفض الوزن، وفى نفس الوقت رخيصة الثمن لتكون فى متناول الجميع .

ويقدم موقع "searchhomeremedy" مجموعة من الأغذية المتنوعة،

وهى..

1-رقائق الشوفان


>رقائق الشوفان من الأطعمة المفيدة للصحة فهى تحتوى على كمية كبيرة من الألياف القادرة على الدخول فى النظام الغذائى الخاص بالأفراد الراغبين فى إنقاص الوزن وتحقيق نتائج مذهلة ، كما أنه قادر على التخلص من الكوليسترول المرتفع .

2-البيض


>من الأطعمة الغنية بالبروتين والتى تمد الجسم بالطاقة، وتحتوى البيضة على 85 سعرا حراريا، وتعتبر من الأغذية منخفضة السعر .

3-الكرنب


>يحتوى الكرنب على نسبة مرتفعة من فيتامين "C" كما أنه غنى بالألياف وبعض العناصر القادرة على تخليص الجسم من السموم مما يساعد على إنقاص الوزن فى وقت قصير .

4-العدس


>سواء أصفر أو بنى يعتبر العدس من الأغذية الصحية التى تحتوى على نسبة عالية من " الأوميجا-3" هذا بالإضافة إلى البروتين النباتى المفيد للصحة، ويمكن تحضير العديد من الوصفات من العدس .

5-سمك التونة


>سمك التونة غنى بكثير من المكونات الصحية، التى تدعم القلب والعظام ، وللحفاظ على الصحة فى أفضل حالتها والحصول على وزن منخفض يمكن تناول التونة مرتين فى الأسبوع على الأقل.

6-البرتقال


>من الفواكه التى تحتوى على أنواع متعددة من الفيتامينات والمعادن التى تدعم الصحة ، وكوب من عصير البرتقال ينشط الجسم بشكل كبير ويخلصه من الخمول بسبب نقص المواد الغذائية .

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