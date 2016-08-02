كيرى يحض روسيا والنظام السورى والفصائل المعارضة على ضبط النفس

حض وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، أمس الاثنين، النظام السورى وحليفته روسيا والفصائل المعارضة على ضبط النفس فى معاركهم وسط حصار كامل لمدينة حلب وأمل ضئيل فى الخروج من الأزمة.

وألمح كيرى إلى فشل مشروع العملية السياسية الانتقالية الذى كانت الدول العظمى والإقليمية، ضربت موعدا له فى الأول من أغسطس.

وقال وزير الخارجية الأمريكى خلال مؤتمر صحفى "من الضرورى أن تكبح روسيا نفسها ونظام (الرئيس السورى بشار) الأسد فى هجماتهما، كما هو من مسؤوليتنا حض المعارضة على تجنب الانخراط فى العمليات".

وأعرب عن "قلق كبير لما يجرى على الأرض" فى حلب، كبرى مدن شمال سوريا حيث تتواصل المعارك بين مقاتلى الفصائل المعارضة مع حلفاء لهم من الجهاديين، والقوات الحكومية فى جنوب وجنوب غرب مدينة حلب فى إطار الهجوم المضاد الذى شنته الفصائل مساء الأحد ضد القوات الحكومية فى محاولة لتخفيف الحصار الذى يفرضه النظام السورى على الأجزاء التى يسيطر عليها المعارضون فى شرق المدينة.