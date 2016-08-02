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أخبار سوريا..الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال بحلب بعد إسقاط مروحية روسية

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أخبار سوريا..الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال بحلب بعد إسقاط مروحية روسية أخبار سوريا..الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال بحلب بعد إسقاط مروحية روسية
أعلنت الأمم المتحدة، أنها على علم بإسقاط المروحية الروسية من طراز "مي-8" فى محافظة إدلب السورية ، داعية إلى وقف الأعمال القتالية قرب مدينة حلب بأسرع ما يمكن.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية عن فرحان حق مساعد المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة قوله إن الأمم المتحدة على علم أيضا بأن المروحية الروسية كانت تنفذ مهمة إنسانية تتمثل فى إيصال مساعدات.

وأضاف " إن المنظمة تتابع بقلق تطور الأوضاع فى حلب وضواحيها ، كما أننا ندعو إلى إحياء نظام وقف الأعمال القتالية فى أسرع وقت ممكن ، ويجب ضمان أن يحصل جميع السكان المحتاجين على مساعدات أينما تواجدوا".

وأشار الى أن الأمم المتحدة تواصل مناقشات مع السلطات الروسية والسورية عن كيفية التعامل مع الاحتياجات الإنسانية لسكان حلب وغيرها من المناطق السورية.

وأسقطت المروحية الروسية "مي-8" الإثنين فى أجواء محافظة إدلب جراء تعرضها الى قصف من الأرض ، وذلك أثناء عودتها من مهمة إيصال مساعدات إنسانية إلى حلب ، وأسفر الحادث عن مقتل 5 عسكريين روس ، هم أفراد الطاقم الثلاثة وضابطان من مركز التنسيق الروسى للمصالحة بين طرفى النزاع السورى.

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