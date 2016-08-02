اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بـ"أحداث البدرشين الثانية"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة 9 متهمين من بينهم 5 هاربين فى لاتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة البدرشين فى ديسمبر من عام 2014، والمعروفة إعلاميا بـ" أحداث البدرشين الثانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

إخلاء سبيل 3 من عناصر "الوايت نايتس" فى اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة

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