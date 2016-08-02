أخبار عاجلة

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
الأخبار - تشييع شاب استشهد متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا أمس -
«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مسجون في قضية خطف واغتصاب وبحوزته 1960 قرص مخدر بالمنيا

Google+ Print
ضبط مسجون في قضية خطف واغتصاب وبحوزته 1960 قرص مخدر بالمنيا ضبط مسجون في قضية خطف واغتصاب وبحوزته 1960 قرص مخدر بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط مسجون فى قضية اغتصاب وخطف وبحوزته أقراص مخدرة.

تلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط "محمد.ب"36 سنه من الجيزة والمحبوس في القضية رقم 14494 لسنة 2010 جنايات الجيزة بتهمة الخطف والاغتصاب وبحوزته 1960 قرص مخدر لعقار بركينول المخدر بقصد الاتجار وجارى تحرير المحضر اللازم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنيه من ضبط "انور .و"26 سنه و"احمد .م "26 سنه عاطلين من إحدى قرى مركز المنيا وبحوزتهما حقيبه سوداء اللون تحوى بداخلها 1000 قرص وعبوات دهانات منشط جنسى مختلفة الأشكال والأنواع بقصد الاتجار وجاري تحرير المحضر اللازم.


>أمن المنيا: إحباط محاولة خطف طبيب بشرى وضبط 2 من المتهمين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365