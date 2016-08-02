ضبط مسجون في قضية خطف واغتصاب وبحوزته 1960 قرص مخدر بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط مسجون فى قضية اغتصاب وخطف وبحوزته أقراص مخدرة.

تلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط "محمد.ب"36 سنه من الجيزة والمحبوس في القضية رقم 14494 لسنة 2010 جنايات الجيزة بتهمة الخطف والاغتصاب وبحوزته 1960 قرص مخدر لعقار بركينول المخدر بقصد الاتجار وجارى تحرير المحضر اللازم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنيه من ضبط "انور .و"26 سنه و"احمد .م "26 سنه عاطلين من إحدى قرى مركز المنيا وبحوزتهما حقيبه سوداء اللون تحوى بداخلها 1000 قرص وعبوات دهانات منشط جنسى مختلفة الأشكال والأنواع بقصد الاتجار وجاري تحرير المحضر اللازم.

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