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أمين التخصصات الصحية يشدد على تقديم الخدمات الراقية للممارس الصحي

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افتتح الأمين العام للهيئة للتخصصات السعودية د. أيمن بن أسعد عبده يوم أمس الأول فرع الهيئة بمدينة الرياض الواقع في حي النرجس، حيث تجول الامين العام في الفرع واطلع على كافة الخدمات التي سيقدمها للممارسين الصحيين واطمأن على سير العمل فيه، مشدداً على تقديم العناية الفائقة والخدمة الراقية التي يستحقها الممارس الصحي.

ويقدم هذا الفرع الجديد خدمة تسليم البطاقات الخاصة بالممارسين الصحيين وكذلك خدمة إعادة التسجيل من خلال نظام (ممارس) وسوف يتم قريباً انتقال خدمات المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة واستقبال الطلبات من خلال المندوبين للفرع الجديد قريباً، وتسعى الهيئة بشكل مكثف لتقديم كافة خدماتها إلكترونياً من خلال التطوير المستمر في نظام ممارس الذي يقدم الآن خدمة إعادة التسجيل الكترونياً، وخدمة إعطاء ارقام الأحقية للامتحان من خارج المملكة، وستقدم الهيئة في المرحلة الثانية والثالثة في هذا النظام بمشيئة الله كافة خدمات الهيئة الكترونياً من خلال نظام ممارس.

وتأتي هذه الخطوة من الهيئة رغبة منها للتيسير على الممارس الصحي وتقديم خدمات راقية تليق به.

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