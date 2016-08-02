صبري رحيل: الانتقادات؟ أعرف جيدا كيف أعود لمستواي

أكد صبري رحيل الظهير الأيسر للأهلي أنه لا يلتفت للانتقادات التي يتعرض لها بسبب انخفاض مستواه خلال الفترة الأخيرة مع الفريق الأحمر.

وتحدث صبري رحيل لقناة "النهار اليوم" قائلا:"لا ألتفت للانتقادات ولا أركز سوى في التدريبات فقط".

وأكمل"أي لاعب يتعرض لفترة يكون فيها ليس موفقا ولا يقدم أفضل ما لديه وهذا أمر طبيعي للغاية".

وتابع لاعب الزمالك السابق حديثه"أهم شيء هو إنني أتدرب جيدا من أجل استعادة مستواي المعروف عني وأن أساهم مع الأهلي في العديد من الانتصارات".

يأتي هذا بعدما تغلب الأهلي على سموحة يوم الاثنين في ربع نهائي كأس مصر بهدفين مقابل لا شيء ويستعد لملاقاة إنبي في نصف نهائي البطولة.