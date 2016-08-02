دراسة: 80% من الأطفال مصابى الصرع يعانون من مشاكل صحية أخرى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون نرويجيون أن ما يقرب من 80% من الأطفال الذين لديهم اضطراب الصرع يعانون من ظروف صحية أخرى، مثل مشاكل فى الجهاز الهضمى ونقص الانتباه وفرط الحركة "ADHD".

وقال مؤلف الدراسة الدكتور "ريتشارد تشين"، أنه يجب على الآباء أن يكونوا على بينة بالمخاطر المتزايدة للمشاكل التى تحدث لأطفالهم الذين يعانون من الصرع المزمن.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، وأشارت التقديرات إلى أن ما يقرب من 4 ملايين شخص فى الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من الصرع، وفقا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية "CDC".

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون فى الدراسة الجديدة بفحص المعلومات الصحية لأكثر من مليون طفل نرويجى من 2008 حتى 2013، وكان حوالى 6600 من الأطفال يعانون الصرع.

وأظهرت البيانات أن ما يقرب من أربعة من كل خمسة أطفال يعانون من الصرع لديهم واحدة على الأقل من المشاكل الصحية الأخرى، مثل الاضطرابات العصبية، ومشاكل فى النمو أو مشاكل نفسية مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة "ADHD".

وأضاف الباحثون أنه من بين الاضطرابات العصبية شيوعا للأطفال الذين يعانون من الصرع هو الشلل الدماغى والصداع والعيوب الخلقية العصبية (مثل شلل الحبل الشوكى).

"CDC": معدل الانتحار بين مرضى الصرع يتعدى 22%